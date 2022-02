Luis Vergara, el sacerdote que corre con ganas, pasión y fe

El deporte mueve corazones, es una pasión para muchos sin importar el rol que tienen dentro de una sociedad.

Es el caso Luis Alberto Vergara Sánchez, sacerdote de la parroquia San José de Torices, quien se muestra como un excelente atleta y tiene un gran espíritu competitivo.

“Si me dan un cupo les prometo que doy la pelea para en los 15 kilómetros en la Carrera San Valentín. Tengo 57 años y, si me dejan, competiré en la categoría de Mayores de 40”, dijo el padre Vergara, quien finalmente logró inscribirse para participar en esta carrera que se realizará en Cartagena el próximo domingo.

“Llevo toda la vida en el deporte, he corrido por todo el país, he estado en muchas medias maratones de Colombia. Aunque no me he clasificado de alto rendimiento debo decir que encanta el deporte y, además, del atletismo también practico ciclismo”, comentó.

Es pereirano, pero desde hace algunos años se encuentra en Cartagena. Mide un metro con 60 centímetros, pesa 60 kilos,

“Nací en el campo, me crié cultivando café, me gustan todos los deportes, pero mi pasión por el atletismo ha sido grande, siempre me he destacado.”, asegura Luis, quien recalca que “no he sido de alto rendimiento, pero sí he corrido en las grandes maratones del país con unos buenos tiempos”.

Su disciplina ha sido siempre al ciento por ciento, tanto que hoy gracias a ella mantiene un gran estado físico.

“El viernes pasado cumplí 57 años, pero mantengo el mismo nivel que cuando tenía 25, con los mismos tiempos. En carreras de 21 kilómetros he hecho tiempos de 1 hora 32 minutos, en los 15 kilómetros he hecho 1 hora y 10 minutos, no son tiempos profesionales ni élite, pero sí un buen promedio para un aficionado disciplinado y dedicado”, agrega.