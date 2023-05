Luto en el béisbol: falleció Vida Blue, ganador de 3 Series Mundiales

Vida Blue, el dominante pitcher zurdo que se convirtió en uno de los peloteros más populares al inicio de la década de 1970 y fue clave para que los Atléticos de Oakland conquistasen tres campeonatos consecutivos de la Serie Mundial antes que su carrera fuera descarrilada por problemas con las drogas, ha fallecido. Tenía 73 años de edad.

Los Atléticos informaron que Blue murió el sábado, pero no dieron a conocer la causa del deceso. Blue necesitó usar un bastón para poder desplazarse durante el 50mo aniversario del campeonato de los Atléticos en 1973 el 16 de abril.

“Estaba de buen ánimo. Tan afable. Muy cariñoso”, dijo su ex compañero Reggie Jackson en una entrevista con The Associated Press el domingo. “No sentía a gusto con tanta gente”.

Blue acaparó los premios Cy Young como mejor lanzador y el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1971, una temporada en la que registró una marca de 24-8 con efectividad de 1.82 y 301 ponches. También lanzó 24 juegos completos, incluyendo ocho blanqueadas. Se mantiene como uno de los 11 lanzadores que han ganado ambos galardones en el mismo año.

Blue se retiró con una foja de 209-161, 3.27 de efectividad, 2.175 ponches, 143 juegos completos y 37 blanqueadas en 17 campañas con Oakland (1969-77), San Francisco (1978-81, 85-86) y Kansas City (1982-83).

Jackson quedó estremecido por todo el peso que Blue había perdido cuando lo vio en el reencuentro por los 50 años del campeonato.

“No lo reconocí”, dijo Jackson. “Quedó devastado. Estaba temblando. Eso quedará grabado por el resto de mi vida”.