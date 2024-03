Luto en el deporte, murió el exárbitro de boxeo Florentino Salgado

Florentino fue una persona seria, disciplinada, un enamorado del deporte.

Dolor generalizado

Las redes sociales explotaron de dolor este lunes por el fallecimiento del profe.

La periodista del El Universal, Zuleima Balaguera, escribió: “Florentino Salgado, un profesor inolvidable, un palenquero fuerte, amante del deporte, coqueto, risueño y muy singular. Nunca jamás he conocido a alguien como él. Desde que me gradué del colegio, hace ya 17 año, no lo volví a ver, pero siempre que lo recuerdo o habló de sus anécdota de mi rostro sale una sonrisa. El querido ‘pimpinazo’, el enemigo mortal de los que hacían trampa en los exámenes, jajaja; el negro del ojo pícaro, el que también me llamaba Balacera y un día me dedicó un ‘pimpinazo’ porque nunca perdía exámenes y estaba muy flaca, jajajajaja. Descansa en paz amigo”.

Y así son muchos los mensajes para el gran árbitro de boxeo de Bolívar:

“Descansa en paz, amigo. Gracias profe Florentino Salgado por la confianza que me dió .... aprendí a sentirme segura cuando estaba en sus clases.... Paz en su tumba Colega”.

“Florentino Salgado Cassiani, quien por muchos años se desempeñó como profesor en el Área de Deportes en La Ciudad Escolar de Comfenalco, y árbitro de boxeo en la ciudad de Cartagena, ha emprendido su viaje eterno a la casa celestial. Nuestras oraciones para que Dios lo reciba en sus brazos y le conceda descanso a su alma, al mismo tiempo que extendemos nuestras condolencias a su familia. Descansa en paz, ‘Floro’, como era conocido entre sus amigos”.

“Fue un profesor que sabía enseñar y un árbitro de boxeo que sabía cuando paraba la pelea”