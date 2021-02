Mala noticia, Arkea, de Nairo Quintana, no fue invitado al Giro de Italia

La noticia cayó este miércoles como un baldado de agua fría para los aficionados del ciclismo colombiano.

La organización del Giro de Italia 2021 no invitó para la edición 104 a la escuadra francesa Arkea, donde milita el colombiano Nairo Quintana.

La ronda italiana no tendrá un escalador de la talla de Quintana, quien ganó el Giro en 2014, fue subcampeón en el 2017 y se impuso en la Vuelta a España de 2016.

Así mismo excluyó al equipo Androni, pero sí estará la escuadra Eolo Kometa, formación UCI Pro Team de la Fundación Alberto Contador.

De los equipos que disputarán el Giro de Italia, del 8 al 30 de mayo, 19 pertenecen al World Tour, 1 clasificado por ranking y 3 invitados, en total 23 equipos de 8 corredores cada uno.

Los tres invitados son: Bardiani CSF Faizane’, Eolo-Kometa Cycling Team y Vini Zabu’, todos italianos.

Hace una semana, según reportó el diario As, Quintana había dicho que: “Es un interés de parte y parte. La intención mía está clara, el Giro es una carrera que me gusta mucho. Una vez fui primero y otra vez segundo. La quiero volver a repetir, quiero volver al podio nuevamente y esperemos que una de las invitaciones sea para nosotros”. Pero no fue así, Nairo deberá esperar hasta el próximo año para poder correr esta prueba.

Contrario a la tristeza de Quintana, Egan Bernal está feliz porque será el jefe de filas del Ineos para el Giro de Italia. “Es una carrera que me gusta”, dijo el zipaquireño.

Fernando Gaviria, del UAE Team, será otro colombiano destacado en el Giro. En el 2017 impuso un récord al ganar 4 etapas y una en el 2019.