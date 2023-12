Manchester United le ganó al Aston Villa en un partidazo

No hay otra explicación tal y como se cayó entonces el conjunto de Ten Hag, dentro de la deriva autodestructiva que atraviesa el equipo de Old Trafford en los últimos tiempos. En el minuto 26 recibió el 0-2. No lo merecía el Aston Villa. Ni tampoco el United. Pero el fútbol de elite no admite tanta condescendencia como tienen los ‘Diablos Rojos’ a balón parado.