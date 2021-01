Manuel Saavedra y Mafe Timms, rodando a lo grande por Bolívar

Es campeón mundial

Vive feliz con los triunfos que ha logrado desde que se vino para Bolívar. “He sido campeón de varios certámenes, he pasado por algunas dificultades como quedarme por fuera del mundial 2019 pero de eso se aprende y hay que ir por los objetivos y sueños, hoy me encuentro de nuevo en la selección Colombia para competir en el Panamericano de Ibagué, en un buen comienzo de año. Con disciplina y esfuerzo seguiré alcanzando mis metas”.

Todo un guerrero

Timms, rodando bien

Muchas metas

Vive agradecida con la vida y con las personas que le han ayudado en el patinaje. “Creo que Dios siempre pone ángeles en tu camino en forma de personas, a lo largo de mi vida he tenido muchos, entre ellos mis papás, mis triunfos son más de ellos que míos. También están mi abuela y mi hermano porque son un motor en mi vida. Obviamente mi entrenador Álvaro Ramos, quien siempre ha creído en mí. Y mis amigas, esas leales personas que siempre están. Y debo agradecer el respaldo que he tenido de la Gobernación de Bolívar a través de Iderbol”.

Fuerte de la cabeza

Sobre sus cualidades en la pista, Maffe se define cono una deportista con una gran fuerza mental. “Me gustan los retos, en vez de tirarme hacia abajo me motivan. Me gustan los desafíos, me hacen crecer como persona y como deportista. Creo que es eso, la fuerza mental y la inteligencia para afrontar desafíos dentro y afuera de la pista lo que me hace muy fuerte”.

Sabe que para conseguir todas sus metas debe seguir esforzándose, pues se requiere de mucha dedicación, paciencia y sacrificios.

“Siempre hay cosas por mejorar, soy una fiel creyente de que vinimos al mundo a ser una constante mejora en todo lo que hagamos. En el deporte sigo invirtiendo mi tiempo en mejorar cada detalle, porque todo cuenta, todo suma a la hora de salir a competir. Estoy en un momento deportivo muy bueno y quiero seguir mejorando para llegar cada vez más alto, tan alto como se pueda”, remata.