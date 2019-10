María, con un ‘ángel’ especial para encestar

Después de experimentar en disciplinas como el fútbol y el tenis, las cuales no llenaron sus expectativas motivacionales, María Ángel Franco Martínez pasó al baloncesto, donde encontró el deporte ideal para exhibir sus grandes habilidades.

Esa aventura deportiva comenzó cuando tenía nueve años en la escuela Dolphis de Baloncesto, dirigida por el profesor Antonio Vergel en la cancha de Bocagrande.

Allí empezó a recibir los fundamentos principales del básquet: driblar, pasar y lanzar. El profesor Vergel comenzó a pulir con el paso de los días a un diamante en bruto y convertirla en lo que es ahora, una jugadora con grandes habilidades competitivas y un gran futuro en el deporte de la cesta.

Desafortunadamente, ese gran talento que tiene esta deportista de 12 años (recién cumplidos) y 1, 55 metros de estatura, que estudia en el Gimnasio Cartagena, no lo puede aprovechar el departamento de Bolívar en la actualidad puesto que no hay un equipo competitivo en su categoría (mini básquet), y por tal motivo tuvo que jugar recientemente un festival nacional de esa categoría en Fusagasugá (Cundinamarca) representando al departamento del Atlántico.

“Un día fui a Barranquilla a jugar un torneo con la escuela Dolphis de Cartagena y un profesor de allá me vio jugar y le gusto mi juego. Él me dijo que si yo quería ser parte de la Selección Atlántico puesto que en Bolívar no había equipo”, explicó María Ángel.

Tras la aceptación de sus padres y del profesor Antonio Vergel, la deportista viajaba todos los fines de semana a La Arenosa para realizar las prácticas con seleccionado atlanticense.

Hay que decir también que el departamento del Magdalena también estuvo interesado en tenerla en sus filas, pero se decidió por los ‘rojiblancos’.

El Festival Nacional se cumplió en la tierra del afamado ciclista Lucho Herrera durante la denominada ‘semana de Uribe’.

En ese certamen, donde participaron 20 equipos de todo el país, María Ángel se destacó gracias a su gran capacidad anotadora y su visión para jugar en equipo. Tiene la capacidad de anotar desde el perímetro y también puede atacar el arco gracias a su biotipo.

“Me siento cómoda jugando de alera y armadora. Tengo que mejorar algunos aspectos como la posición de los pies para lanzar y la defensa”’ expresó.

Su técnica y su biotipo causaron gran impresión durante el evento. La cartagenera lideró, en su condición de refuerzo al equipo del Atlántico al punto, según Nilson Santis de ganar seis partidos y perder tres.

Su gran sueño es ganar una beca en una universidad en Estados Unidos y jugar en la Liga de Básquet Profesional Femenino. Sus referentes en el baloncesto son Lebron James y Allison Campbell.