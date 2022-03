María José Santana y Geiny Pájaro brillan en Nacional de Patinaje en Cali

La felicidad de María José

María José Santana, de LP Élite, se esforzó al máximo y se colgó un oro en los 200 metros contra meta, en la categoría prejuvenil damas.

La joven cartagenera, de 14 años, quien cursa décimo grado en Comfamiliar y vive en Terrazas de Calicanto, dijo que: “me siento muy orgullosa de cada uno de mis resultados por los que he trabajado año tras año, gracias a Dios y al apoyo de mis padres en este camino que no es para nada fácil”, dijo María José.

Respecto a la medalla de oro, la patinadora, que sueña con ser campeona mundial de patinaje, agregó que: “es algo conseguido con mucho esfuerzo, dedicación, disciplina y confianza. La medalla es algo que representa muchas cosas, es la recompensa a todo lo que he tenido que atravesar. Me superé y me demostré que puedo ser capaz cuando me lo propongo y pongo en marcha de manera correcta la mente para que lleve al camino del éxito”.