Mariana Pajón, medalla de plata en Tokio, dice que los deportistas “no son robots”

La antioqueña Mariana Pajón, medalla de plata en Tokio, arribó este lunes a Bogotá y dijo que lo intento por conquistar la presea de oro, pero no se pudo. Precisó que no piensa en retirarse, “el mayor fracaso es no intentarlo”.