Mario Balotelli jugará en el Brescia de Italia

Después de una carrera errante y polémica, Mario Balotelli ha vuelto a casa.

Balotelli firmó un “contrato multianual” con el recién ascendido Brescia tras el vencimiento de su acuerdo con el club francés Marsella, y regresará a la Serie A con el equipo de casa luego de una ausencia de tres años.

Balotelli nació en Palermo, pero llegó a Brescia a la edad de dos años y su familia adoptiva aún vive ahí _ si bien su padre falleció en 2015.

“Mi mamá lloró en cuanto le dije que podría jugar con Brescia... ella estaba muy feliz”, dijo Balotelli en su primera conferencia de prensa como jugador del Brescia hoy. “Mi padre era de Brescia, él apoyó al equipo, y era su sueño verme jugar con esta camiseta”.

“Elegí al Brescia porque tan pronto me enteré de que el Brescia me estaba buscando honestamente no pensé en nada más”, agregó.