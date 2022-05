Mariscales se sacudió y ganó tres juegos en la quinta fecha de la LESF

La novena Mariscales OR de Sincelejo ganó los tres partidos que le correspondieron en la quinta fecha de la Liga Especial de Sóftbol Femenino, cumplidos el pasado fin de semana en el Estadio Eduardo Porras Arrázola de la capital sucreña

Mariscales OR protagonizó una serie de tres juegos con el conjunto All Star. En el compromiso de primera hora del sábado, derrotó a All Star, 2 carreras por 1. Los lanzamientos victoriosos fueron los de la pitcher Marlen Bubaire. Natalia Álvarez fue la mejor jugadora.

En el siguiente juego, Mariscales OR volvió a disfrutar las mieles de la victoria, al vencer a All Star, de Barranquilla, 5 carreras por 3. En esta oportunidad la serpentinera ganadora fue Lixania Meléndez, quien se constituyó también en la mejor jugadora del encuentro.

Y el domingo, la novena All Star volvió a caer ante Mariscales OR, esta vez con score de 1 carrera por 0. Nuevamente Marlen Bubaire fue la pitcher vencedora. María Camila Camacho se mostró como la mejor jugadora.

Las mariscales ahora tienen 14 partidos jugados, 5 triunfos cosechados y 9 derrotas sufridas. Con estos resultados aún continúan en el fondo de la tabla, pero se sacudieron de la racha de derrotas.