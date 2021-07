Mark Cavendish: “Nadie se puede comparar con Merckx”

El británico Mark Cavendish igualó el récord de victorias de etapa en el Tour que tenía el belga Eddy Merckx, pero señaló que no se puede comparar con “el mejor ciclista de todos los tiempos”.

“No creo que se me pueda comparar con el mejor ciclista de todos los tiempos. He igualado solo su número de victorias de etapa, pero eso solo puede ser significativo para alguien que no siga el ciclismo. Lo único que espero es que esto inspire a muchos niños a practicar ciclismo, sobre todo en el Reino Unido”, señaló.

El ciclista de la Isla de Man aseguró que ganar al esprint no es comparable con el palmarés que construyó Merckx, que se impuso en todos los terrenos y que, además, ganó cinco veces el Tour.

Canvendish se impuso este viernes a su compañero danés Michael Morkov, su lanzador, a quien agradeció el trabajo, y dijo que se siente orgulloso de haber podido rematar la faena.

“Ser un líder es tener la responsabilidad de un equipo en tus espaldas, no solo las piernas, también la cabeza para soportar esa presión. En el equipo soy el que hago menos trabajo, pero solo los 10 mejores de la general cobran más que los ‘sprinters’. Tengo la presión de mi equipo para ganar, pero ellos me colocan en la mejor situación”, destacó.

El británico aseguró que todas las victorias son complicadas, pero más en el Tour: “Aquí no hay que dudar. Si dudas, no ganas”.

Cavendish reconoció que la de este viernes fue una de sus victorias más difíciles, por el calor y porque el tramo final era un falso llano que no se adapta bien a sus características y le obligó a meter más desarrollo de lo que acostumbra.

El británico aseguró que echaba de menos el apoyo del público y reconoció que su actitud ha cambiado en los últimos años.

“Antes me comportaba como un imbécil, porque era joven. Ahora he madurado, tengo una familia y he aprendido a comportarme mejor. Soy un hombre de 36 años y no el niñato de antes”, indicó