Marriaga, en otra pelea eliminatoria en Las Vegas

Miguel Marriaga es un boxeador disciplinado, con un talento único y entregado a lo suyo: el boxeo.

Tiene dos meses de estar en Miami (Estados Unidos), preparándose con todo para su próxima pelea.

El arjonero enfrentará el sábado 12 de septiembre en Las Vegas al mexicano Joet González, en una pelea eliminatoria. El ganador enfrentará por el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al campeón del pleito que sostendrán el 11 de septiembre los mexicanos Emanuel Navarrete y David Villa. “Tengo dos meses de estar en Miami entrenando bajo las órdenes del entrenador cubano Roberto Quesada”, dijo Marriaga, de 33 años, quien sabe que esta oportunidad es de oro para su cuarta pelea por título mundial.

Marriaga, quien tiene foja de 34 peleas, 27 ganadas por nocaut y tres derrotas, todas por título mundial, sigue perfeccionando sus golpes, sobre todo el gancho de izquierda, un golpe letal, con el que ha noqueado a una gran cantidad de rivales.

El combate será a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus, que tanto daño le ha hecho a la humanidad.

Marriaga iba a combatir el pasado 16 de julio contra el filipino Mark John Yap en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos, pero el rival se excedió de peso y la pelea fue cancelada.

“He tenido muchos sparring aquí en Miami, de todos los estilos. Me siento bien. He ido a varios gimnasios aquí en Miami”, precisó el arjonero, quien fue enfático en afirmar que “del rival no sé mucho, sé también que está hablando mucho. Yo estoy confiado en mi preparación”.

Marriaga tuvo que viajar solo a Estados Unidos, ya que su entrenador oficial, Samuel Gómez, decidió quedarse por el problema de la pandemia del coronavirus.