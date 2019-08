Martha Bayona gana oro y Yuberjen obtiene plata en los Panamericanos

Con autoridad y atacando de lejos, la ciclista santandereana Martha Bayona se quedó este viernes con la victoria y medalla de oro en la prueba del keirin de la velocidad en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional en los XVIII Juegos Panamericanos Lima-2019.

La santandereana demostró fortaleza y seguridad en sus condiciones porque fue la primera que lanzó el ataque, antes de que faltaran dos vueltas para cruzar la meta y logró sostener el primer lugar con gran potencia, a pesar del ataque desde atrás de la cubana Lisandra Guerra y de la mexicana Yuli Paola Verdugo, quienes completaron el podio.

“Estoy muy feliz por lograr esta medalla de oro, agradecida con todas las personas que me han ayudado, para una prueba en la que me tuve mucha confianza, corrí contra mí misma porque todas estaban corriendo muy bien, pero lo di todo hasta la raya, en un remate con un dolor de piernas muy fuerte que me llegó hasta la raya para ganar”, aseguró Martha Bayona.

La santandereana agregó: “Muy contenta de darle este título a Colombia y mañana estaré en la velocidad para dar lo mejor de mí, con mucha confianza para dar lo mejor de mí, como hoy, estoy demasiado feliz, se la dedico a mi familia y equipo y todas las personas de Colombia que me han apoyado”.

Esta ya es la segunda medalla de Martha en estos Juegos Panamericanos, porque en la víspera había ganado el bronce de la velocidad por equipos junto con Juliana Gaviria y este sábado disputará la velocidad individual, en la que también estará su compañera de equipo.

En la jornada de este viernes, Colombia también sumó la medalla de bronce en la persecución por equipos femenino, con la cuarteta integrada por Milena Salcedo, Lina Hernández, Jessica Parra y Lina Rojas, quienes se impusieron en la disputa contra el equipo mexicano.