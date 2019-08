Medalla de oro para Mariana Pajón

Luego de la caída de hace cuatro años en la final de Toronto-2015 y la lesión del año pasado que la tuvo un año fuera de la pista, la colombiana Mariana Pajón regresó por lo alto al ciclo olímpico para ganar la medalla de oro número 20 del país en los XVIII Juegos Panamericanos Lima-2019.

A pesar de no tener el ritmo ideal, de venir de una inactividad prolongada, la antioqueña hizo respetar su condición de múltiple campeona mundial y doble medallista de oro olímpica para quedarse con el oro en la carrera que se cumplió en la pista de la Costa Verde de Lima, con el mar de fondo.

Luego de las ausencias en los Juegos Suramericanos de Cochabamba y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Mariana regresó fuerte y fue ampliamente superior a sus rivales, ganando siempre las mangas clasificatorias y siendo la mejor en las semifinales, para cruzar la meta de primera.

“Muy emocionada, la verdad no puedo creer lo que está pasando, llevo muchas cosas muy complejas este año, así que poder estar acá es de locos, porque llegar desde la caída del Mundial me hizo más fuerte, a pesar de microfracturas, puntos en el codo, esguince en el tobillo, la rodilla y clavícula, por eso no sabía si podía correr, pero son más las ganas con el corazón que me hacen venir hasta acá”, manifestó Mariana Pajón.

La múltiple campeona mundial agregó: “Mi primera fue en el 2011, tuve que esperar ocho años para ganar otra y de esta manera creo que es muy emocionante, en un paso a la vez, esta carrera es muy importante y los Olímpicos son dentro de un año, estoy progresando, con días muy complejos pero ya estoy viendo la luz”.

“De la rodilla vamos en progreso, muy bien, pero todavía falta y ahí estoy, como en un 60 %, ya ganando más y siempre con la idea de cumplirle al país, que suene este Himno en todas partes del mundo y se los debía, entonces aquí está, es la 20 de Colombia, pero vamos por más, porque yo sé que todos los deportistas colombianos tienen una gran responsabilidad y están todos muy motivados”, concluyó Mariana.

En la final femenina también estuvo la medallista de oro de Barranquilla-2018, Gabriela Bolle, quien cruzó la línea final en el sexto lugar, mientras que los hombres no tuvieron suerte, porque Diego Arboleda se cayó en las semifinales y Carlos Ramírez también se fue al piso en la final.

Esta es la segunda medalla de oro de Mariana en Juegos Panamericanos, porque ya había sido campeona en las justas de Guadalajara-2011, pero se había ido en blanco de Toronto, cuando en la final sufrió una caída que le impidió subir al podio.