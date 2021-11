¿Merecía ser silbado Juan Pablo Pino por errar el penal con Real Cartagena?

Al minuto 90, con el marcador 3-3 y cuando Real Cartagena necesitaba ganarle a Leones, Juan Pablo Pino tomó el balón para cobrar el penal, tras falta en el área a su compañero Franklin Navarro, pero “El Mago” no pudo convertir y el plantel “auriverde” resto grandes posibilidades para ser el clasificado de este grupo a la gran final de la Primera B. Lea aquí: Real Cartagena empata 3-3 ante Leones en casa y se complica

La acción generó desconsuelo desde las tribunas y un sector de la hinchada silbó a Pino por haber dilapidado el penal que le daba una gran opción a Real de cobrar protagonismo en estos cuadrangulares semifinales que entrega al primero de cada grupo el cupo a la final y el tiquete directo al balompié de la Primera División .

El haber desperdiciado esa opción en el último suspiro del juego dejó a la hinchada contra el piso. Pero da eso para silbar al jugador que falla, obviamente no queriendo fallar. Se abre el debate.

En su historia de Instagram, Pino escribió: “Quiero pedirle disculpas a los verdaderos hinchas del Real Cartagena por lo sucedido anoche, no era mi intención botar un penal tan importante, son cosas que pasan en el fútbol, también quiero pedir disculpas a mis compañeros, directivos y al cuerpo técnico”.

Inmediatamente le envió un mensaje a quienes le atacaron con rechiflas antes de cobrar el penal. “A los que se hacen llamar hinchas que van al estadio con mala vibra, por mí que no regresen más al estadio. Son 18 años de carrera y primera vez que veo que los mismos supuestos hinchas de tu equipo te silban a la hora de cobrar un penal tan importante”, agregó el veterano volante, de 34 años, quien en su momento fue uno de los jugadores más brillante que tuvo Colombia en aquella época.

Hay muchos que le criticaron por cobrar él ese penalti. ”Puede ser Pino, haber jugado en Europa, el de más experiencia, pero en el Real está Juan José Salcedo, quien ya había hecho uno en el juego. Salcedo debió patearlo y si Pino se lo quitó mal hecho”, dijo Samir Montes, un aficionado que acudió el pasado sábado al estadio Jaime Morón.

Para César Ruiz, “Pino ya debe irse del Real Cartagena, no le da para hacer un gol ni de penal y en la cancha no corre, todos le ganan en velocidad”. Sin embargo, Javier Ozuna, el popular Junior, recalcó que; “No entiendo a la gente, Pino no va a querer desperdiciar el penal, son cosas del fútbol, desde los 12 pasos han fallado todos: Pelé, Platini, Maradona, Messi, Cristiano. Son humanos, eso es normal”.

Real recibirá este jueves, a las 6 de la tarde, a Boyacá Chicó, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales. Hay que ganar y luego ir a sumar puntos importantes afuera de casa para llegar con vida al último juego en casa ante Tuluá.