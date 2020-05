"Messi entrena, pero Mireia no puede nadar": Fred Vergnoux

El máximo responsable del equipo español de natación, Fred Vergnoux, confesó este martes "ser fans del fútbol, del Barça y de Messi", pero reconoció que le cuesta ver al astro argentino entrenar con el Barcelona mientras la campeona olímpica Mireia Belmonte no puede nadar.

En el marco del Santander Talks 123aCorrer celebrado este martes, Fred Vergnoux reflexionó sobre la desescalada en el mundo del deporte y mostró su rechazo a las diferencias que se están haciendo entre el fútbol y las demás disciplinas deportivas.

UNA REFLEXIÓN

"Yo soy fanS del fútbol y del Barça. He tenido la suerte de ver partidos con Mireia en el Camp Nou. Tengo mi foto con Messi y con Piqué. Ese sentimiento no va a cambiar, pero no puedo entender por qué hay tanta diferencia (entre los futbolistas y los demás deportistas). Les invito a venir al CAR para que entiendan lo que supone ganar los Juegos Olímpicos para Carolina Marín, Lydia Valentín o para los piragüistas. Son realidades diferentes. El fútbol es un deporte ultraprofesional y tenemos que dar las gracias a LaLiga, porque a nivel económico nos ayuda a las federaciones menos potentes. Pero si hay una norma, la norma es para todos. Me cuesta ver que el viernes sale Messi a entrenar y que Mireia no puede nadar", dijo.

En ese sentido, el preparador de Carolina Marín, Fernando Rivas, afirmó que se está "utilizando el fútbol para entretener a la gente que está en casa confinada y con preocupaciones". "Pero si un equipo de fútbol puede entrenar, ¿cómo no pueden entrenar Mireia o Carolina, que son una insignia nacional?", se preguntó el técnico granadino.

Fernando Rivas pidió que se trate a los deportistas "con mayor equidad" y consideró que las medidas pueden ser más permisivas con los deportes individuales. "No se nos han facilitado las condiciones que entiendo que se nos tenían que haber facilitado. Puedo entender las dificultades, pero otra cosa es que lo comparta", apuntó.

en ese sentido, Fred Vergnoux explicó que desde la Real Federación Española de Natación (RFEN) trabajaron con científicos y expertos para demostrar que "el agua es un medio donde el virus no va".

"Nuestras medidas son el triple de seguras que las que propone el gobierno. Dejaríamos una calle en medio sin utilizar, por lo que habría cinco metros de distancia entre las calles que utilizaríamos. El CAR tiene unas medidas de higiene tremendas. Los nadadores llegarían de casa con el bañador puesto, entrenarían y se irían nuevamente a su casa. No entiendo que puedas ir a tomar una cerveza a un bar y una campeona olímpica no puede trabajar. En nuestro caso, nadar es nuestro trabajo", recalcó el responsable del equipo español de natación.