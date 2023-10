Messi: “Gane mucho porque estuve en el mejor club de la historia”

“No sé si soy el mejor de la historia. No me interesa. El hecho de que se diga que estoy entre los mejores para mi ya es un regalo, algo muy especial. El fútbol lo juega todo el mundo, desde niños todos quieren ser profesionales, que me digan que puedo estar entre los mejores es un orgullo muy grande”, aseguró tras ganar el octavo galardón.

“Todos los Balones de Oro son especiales, responden a diferentes tipos de situaciones. Tuve la suerte de ganar muchos en el Barcelona, conseguí todo a nivel de clubes, y los dos últimos vienen de la mano de la selección, que era algo que se me negaba, así que son muy especiales, este más porque viene de la mano del Mundial con lo que significa para un jugador y sobre todo para un argentino que llevaba sin lograrlo tanto tiempo”, indicó.

Messi no descartó regresar al Barcelona algún día, aunque no se ve como entrenador, pero lleva esa ciudad en su corazón y le gustaría devolverle algo de lo que le dio.

También abrió la puerta a un homenaje en el nuevo Camp Nou: “Me encantaría poder despedirme de la gente, tuve una sensación rara cuando me fui y que no está bueno con todo lo que compartimos juntos, que no terminemos de la manera adecuada, me merezco despedirme de la gente de la que tantas alegrías y penas compartimos. Si se da, encantado de poder estar allí”.