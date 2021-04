Miguel Zuleta, a los 86 años, dando ejemplo a los jóvenes en el ciclismo

Todos se quieren tomar una foto con él. A sus 86 años, Miguel Zuleta Gutiérrez se espanta solito, es un gran ejemplo de deporte y vida para los menores, jóvenes y adultos que realizan actividad física.

Montado en su bicicleta, don Miguel sale cinco veces a la semana y recorre entre 50 y 60 kilómetros.

Y cuando termina el recorrido y se estaciona en algún lugar para hidratarse, entonces escucha con frecuencia a otros ciclistas decirle: “maestro por favor, permita que me tome una foto con usted”.

Nació en La Paz (Cesar), pero toda su vida ha vivido en Cartagena.

Hace 15 años hace parte del equipo Los Pechichones, un club conformado por más de 100 ciclistas cartageneros que le apuestan al ciclismo como medio de actividad física para tener un mejor estado de salud y calidad de vida.

“Yo soy el pechichón mayor, el que más sale a montar en la semana”, dice el señor Zuleta, quien pedalea a buen ritmo logrando mostrar sus extraordinarias condiciones físicas en su “caballito de acero”.

¿Desde los cuántos años entrena ciclismo?

- Desde los 7 años entreno ciclismo, es el deporte de mi vida.

¿Por qué eligió el ciclismo y no otro deporte?

- Porque me encantó siempre, es mi fuente de salud, me hace feliz.

¿Qué recorrido hace en la semana?

- Los martes, miércoles, jueves y viernes hago entre 40 y 50 kilómetros; y los domingos y días festivos llego hasta los 65 o 70 kilómetros. Vamos normalmente hasta Arroyo Grande y el recorrido más grande es hasta el kilómetro 30.

¿Qué necesita un deportista para llegar a más de 80 años entrenando con la misma pasión y dedicación?

- La disciplina, eso es clave. Mi carrera militar me ayudó mucho para eso. Lo otro es comer bien y hacer el amor lo más que se pueda.

¿Cuáles han sido los logros deportivos alcanzados?

- Yo siempre he competido a nivel aficionado, aquí no ha habido torneos, mi principal logro deportivo es la salud que he logrado a través del tiempo. No sufro de nada, gracias a Dios.

Hoy hay más corredores aficionados en Cartagena...

- La pandemia hizo que mucha gente eligiera el ciclismo para la actividad física. El ciclismo mejora la parte física en los seres humanos. Es un deporte totalmente saludable, en donde uno es inmensamente feliz.

¿Qué piensa del ciclismo en Cartagena y su nuevo equipo profesional llamado Team Cartagena?

- Está por lo alto, es una gran oportunidad para que los jóvenes muestren sus condiciones.

¿Cómo es su rutina?

- Me acuesto a las 7:30 de la noche y me levanto a las 3:30 de la madrugada, soy el compañero perfecto de las gallinas y los gallos. Me baño, hago el tinto y estoy listo para salir a montar bicicleta. Después de hacer deporte, compro mi chance y la lotería para ver si algo pica. (Risas). Del resto paso en la casa.

¿A quién ha admirado en el plano nacional en el ciclismo?

- A Lucho Herrera, Esteban Chávez, Nairo Quintana, Egan Bernal y muchos otros como Ramón Hoyos, quien en la década de los 50, con carreteras destapadas, ganó dos Vuelta a Colombia.

¿Qué recuerda de su primera bicicleta?

- En el año 53, mi papá me compró mi primera bicicleta, marca Philips, con farolas y hasta timbre. Le adapté una llanta de repuesto por si me pinchaba.

¿Hasta qué edad se ve en el ciclismo?

- Mientras tenga salud y vida, seguiré rodando en mi bicicleta.