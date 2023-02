Mindeporte insiste en hacer la Liga Femenina hasta noviembre, ¿cómo?

Ante el anuncio de la Dimayor, varias jugadoras y exjugadoras mostraron su inconformidad por las promesas no cumplidas. Una de las que expresó su disgusto fue Nicole Regnier, panelista de Espn.

“Estoy muy decepcionada, ya el fútbol femenino no merece que le mientan de esta forma, desde el 2016 están prometiendo algo y sigue pasando lo mismo, el otro año sí dicen y no se dan las cosas para tener una liga digna, ni con la garantía de tener un patrocinio sirve, porque no hacen el torneo como merecen las jugadoras que han demostrado talento y profesionalismo”, aseguró.

Daniela Arias, quien milita en el América y es parte de la Selección Colombia mayores que se prepara para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto, también mostró su inconformismo por las promesas incumplidas. “No tener una liga como nosotras la soñamos, duele. Vamos a seguir trabajando, esto nos hace fuertes y nos une, pero la verdad duele que nos prometan y no se cumplan esas promesas”, aseguró.