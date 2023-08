MLB: Orioles sobrevuelan la cima de la Liga Americana

Baltimore asoma como un equipo con legítimas opciones de llegar lejos en la postemporada este año. Si ello no se cristaliza, tienen los recursos para ser aspirantes por largo tiempo tras haber perdido al menos 108 juegos en cada campaña no abreviada entre 2018 y 2021.

“Me siento muy contento con el lugar en el que está la organización ahora mismo, actualmente líderes en posiblemente la división más fuerte de todos los tiempos, y luego teniendo el sistema de prospectos número 1”, dijo recientemente el gerente general Mike Elias. “Pero, me queda claro que la temporada aun no termina, y tenemos mucho trabajo por hacer. No hemos ganado nada todavía”.

Elias asumió el cargo en la oficina principal de Baltimore previo a la temporada de 2019, siendo parte de una reconstrucción similar cuando trabajó con los Astros de Houston. Los Orioles no fueron competitivos en los siguientes tres años, pero Rutschman debutó en 2022 y mejoraron a 83-79. Ahora han dado otro gran paso.