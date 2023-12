MLB: Piratas refuerzan rotación de pitcheo con un abridor zurdo de potencia

Los Piratas de Pittsburgh incorporaron a otro zurdo veterano en su rotación de abridores, al pactar el lunes por un año y 8 millones de dólares con el venezolano Martín Pérez.

El acuerdo con el pitcher de 32 años, quien ganó la Serie Mundial con Texas en noviembre, depende de la aprobación de un examen médico, dijo a The Associated Press una persona enterada de la situación, quien solicitó el anonimato porque el acuerdo no es definitivo.

Pérez se convierte en el segundo abridor zurdo que se ha unido a Pittsburgh en las semanas recientes. Los Piratas adquirieron el 5 de diciembre a Marco Gonzales, procedente de Atlanta, por 100.000 dólares.

Mediante el canje, los Bravos accedieron a enviar a Pittsburgh 9,25 millones de dólares a fin de cubrir buena parte del salario de 12 millones que se adeudaba a Gonzales para la próxima campaña.

Hay mucho espacio en la rotación de los Piratas para hacer adiciones. Mitch Keller es el único que quedaría del grupo del año anterior.