Morelos se pierde el clásico del Rangers ante el Celtic

El colombiano Alfredo Morelos se perderá el derbi de Glasgow entre el Rangers y el Celtic el domingo debido a un problema en el muslo.

El “Búfalo” estuvo en la convocatoria de Colombia para los encuentros contra Bolivia y Venezuela, pero no llegó a disputar ni un minuto. Después del primer duelo ante Bolivia, Morelos abandonó la concentración con un problema muscular y ahora se ha conocido que no estará este fin de semana a las órdenes de Giovanni Van Bronckhorst para medirse al Celtic en el derbi de Old Firm. Lea aquí: Rangers, equipo de Morelos, se instala en los cuartos de final

“No creo que vaya estar disponible en las próximas dos semanas”, dijo el técnico holandés en Sky Sports.

El objetivo del colombiano es llegar a la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League contra el Sporting de Braga.

Morelos, de 25 años, es el tercer máximo goleador de la liga escocesa con once tantos.