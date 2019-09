Mourinho: “Tengo el orgullo de haber ganado LaLiga en un momento muy difícil”

El entrenador portugués José Mourinho aseguró este jueves en un acto en la sede de LaLiga en Madrid que tiene el “orgullo” de haber ganado LaLiga española en un momento en el que era “verdaderamente especial y difícil ganarla”, un título que recuerda como su mejor momento en el campeonato.

“Me quedaré con el orgullo de haber ganado vuestra liga y hacerlo en un momento que era verdaderamente especial y difícil ganarlo”, explicó el exentrenador del Real Madrid -que logró ese campeonato en la temporada 2011-12 con 100 puntos- en un acto de LaLiga con su presidente, Javier Tebas, y el exjugador camerunés Samuel Eto’o.

“Mi mejor recuerdo es cuando la ganas. Yo vine a España porque quería entrenar al Real Madrid, y porque quería intentar ser el primero en ganar el campeonato inglés, el italiano y el español, vine con eso en la cabeza”, explicó el técnico portugués, que recordó que logró matemáticamente el título en San Mamés contra el Athletic de Bilbao, “aunque estaba ganado en el Camp Nou”.

Mourinho, que salió del fútbol español en 2013 tras dejar el Real Madrid, aseguró que en seis años “sólo he hablado bien” del campeonato español, hasta el punto que se consideró un “embajador” del torneo.

El entrenador portugués mantuvo una charla con Tebas y Eto’o, auspiciada por la aplicación LiveScore, patrocinadora de LaLiga, en la que explicó que este verano vivió por primera vez un mercado de fichajes “como un aficionado”.

“Siempre esperamos a la sal y la pimienta del mercado de verano, y la gente se centra mucho en la novedad, pero los otros jugadores son los que dan la estabilidad y la visibilidad, la credibilidad que hace que las ligas sean mejores o peores. La Liga española, la inglesa, son lo que son gracias a aquellos que están, viven y juegan toda su carrera en la misma liga”, opinó.

Preguntado por si disfruta de vivir el fútbol desde esa perspectiva de aficionado, el técnico luso fue contundente. “Basta”, respondió, dando a entender que espera retornar a los banquillos.

Durante la charla, Mourinho y Eto’o intercambiaron elogios mutuos, ya que el exdelantero senegalés dijo que era “una de las mejores personas del mundo del fútbol”, a lo que el técnico respondió que “además de rápido de piernas, (Eto’o) era fundamentalmente muy inteligente”.

“Samuel ha jugado para mí y contra mí, y yo he aprendido de él como jugador y también jugando contra él he aprendido mucho. Cuando juegas contra jugadores muy buenos y yo he tenido esa suerte, aprendes tanto de cómo te vas a preparar para jugar contra ellos. A él le debo las dos cosas”, añadió.

El preparador portugués se mostró partidario del vídeo-arbitraje, especialmente de su “esencia”, que es “disminuir el impacto del error humano”.

“Antes del VAR yo cuando había un gol de mi equipo o del adversario, lo primero que hacía antes de celebrar era mirar al juez de línea, para ver si era gol o no era gol. Hoy lo que haces es mirar al árbitro. Un estadio con 80.000 personas espera 10 segundos para saber si es gol o no gol, y después explotar de alegría si es gol o no. Es un modo diferente de mantener la emoción”, valoró.