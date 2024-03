Muere el novio de Aryna Sabalenka, una de las mejores tenistas del mundo

El ex jugador de hockey bielorruso Konstantin Koltsov, quien se desempeñaba como entrenador en la KHL, informó la policía el martes. Tenía 42 años de edad.

El detective de la policía Miami-Dade Argemis Colomé confirmó el deceso de Koltsov en un mensaje enviado a The Associated Press. La policía indicó que habría sido un aparente suicidio. No se sospecha de un crimen.

Koltsov había sido el auxiliar técnico del equipo Salavat Yulaev Ufa durante las últimas dos temporada. También era asistente técnico de la selección nacional de Bielorrusia.

El técnico de la selección, Dmitry Baskov, señaló que la muerte de Koltsov es “una pérdida irreparable”.

“Konstantin era uno de los líderes indiscutidos de nuestro equipo, un entrenador de ideas modernas, un jugador brillante”, dijo Baskov.