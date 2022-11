España vs Alemania, el gran atractivo de la fecha de domingo en el Mundial

Los belgas vienen de ganar ante Canadá, pero la imagen no fue la mejor, su victoria se debe a que fueron contundentes en la ocasión que tuvieron (1-0 fue ese partido) se esperaba mucho más fútbol del que ofrecieron, pocas ideas y solo un jugador destacó sobre los demás, Kevin De Bruyne, por otro lado está Marruecos, que le plantó cara a Croacia en el 0-0 de la primera fecha no ofrecieron el mejor fútbol, sin embargo tuvieron ocasiones para destrabar el partido y llevarse los 3 puntos. Este partido promete ser otro de los más cerrados de la Copa. El partido arranca a las 8 a.m. por Directv Sports, Caracol TV y RCN TV.

La sorpresiva selección de Japón se enfrenta a una muy golpeada selección de Costa Rica, los nipones buscarán clasificar a octavos de final, pero primero deberán ganarle a los “ticos”. Japón que viene de remontar en un partido increíble contra Alemania, no ve con malos ojos una nueva victoria y asegurarse su pasaje a octavos de final, en la ostra esquina está Costa Rica que viene de ser acabada por España, solo les sirve un resultado y es la victoria, debido a sus -7 goles en diferencia de gol, un empate probablemente los deje por fuera de la Copa. Japón cerca de dar un golpe inesperado en la fase de grupos clasificando a octavos, Costa Rica al borde del abismo. El partido arranca a las 5 a.m por Directv Sports. Lea aquí: Argentina toma aire en el Mundial; Messi decisivo

Croacia vs Canadá

Croacia demostró poco frente a Marruecos, tuvo ocasiones de gol y mucho el balón, pero los goles no llegaban y el fútbol estaba muy escaso, la sensación del 0-0 frente a Marruecos se siente justa aunque se esperaba más de la actual subcampeona del Mundo. Canadá viene de hacer un partidazo frente a Bélgica, un partido en el que la suerte no estuvo del lado de los canadiense, muchísimas ocasiones tuvieron para concretar e incluso un penal, pero las cosas no se dieron, pese a todo esto, el partido de hoy pinta muy bien para Canadá, la sensación que queda es que Canadá puede dañar con buen fútbol a Croacia. El partido arranca a las 11 a.m. por Directv Sports.

España vs Alemania, el plato fuerte

La selección española viene de aplastar a Costa Rica por 7-0 y Alemania viene de caer frente a Japón 1-2, si España gana se mete como primera a octavos, una derrota de Alemania sería quedar eliminada en octavos de fina por segundo Mundial Consecutivo. Toda la presión se encuentra en la espalda alemana, que mostraron buenos momentos de juego frente a Japón, pero no los supieron aprovechar, por otro lado está España, que tiene todo el cartel de favorita y mucha ambición, esta selección huele sangre y probablemente te liquide, muy buen fútbol, muchos jóvenes con talento y gran contundencia amenazan a una Alemania que viene golpeada. El partido arranca a las 2:00 p.m por Directv Sports. Lea aquí: Mundial Qatar 2022: Messi iguala a Maradona en un nuevo récord

Antecedentes mundialistas entre ambos

Mundial 1966: Alemania 2-1 España

Mundial 1982: Alemania 2-1 España

Mundial 1994: Alemania 1-1 España

Mundial 2010: Alemania 0-1 España