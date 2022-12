Mundial de Qatar: ¡estas son las estrellas que han podido brillar!

Tiene 35 años y disputa su quinto Mundial, que para muchos este es su último baile. Sueña con ser campeón del mundo, este es el trofeo que le falta a su vitrina. No es una tarea fácil, pero está haciendo todo para conseguirlo.

Bien Morata

Álvaro Morata no llegó como figura de España, pero se alcanzó asomar con tres goles. Lástima que los españoles empacaron maletas y no pudieron avanzar más. Esta era una buena versión de Morata en la selección nacional. Tiene 30 años y no se sabe si jugará otro mundial, pero a Qatar le recordará bien por su rendimiento individual.