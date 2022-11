Mundial de Qatar: Pedro, el cartagenero que se baila la cita mundialista

Tiene claro a quienes apoya en esta cita mundialista en la que confía que un país de Sudamérica logre conquistar el título del mundo. “Argentina y Brasil. Me las juego con esas selecciones hasta el final. Me gustaría más Argentina, por Messi, porque se lo merece, ha sido el mejor de la historia en los últimos 20 años”, comenta.

Se está gozando al máximo esta nueva experiencia en una cita mundialista. “Trato de aprovechar cada minuto en Qatar, el martes anterior, día que jugó Argentina ante Arabia Saudita terminé el juego y salí para otro estadio a verme el partido entre Francia y Australia. Las distancias eran relativamente cortas y los tiempos me daban. Nunca me imaginé que estaría viendo a jugar a Messi en vivo y en directo y unas cuantas horas después estaría viendo jugar a Mbappé en otro escenario. Ver a dos estrellas del fútbol mundial el mismo día es lo máximo”, comentó.

¿Cuánto se gastó?

Carreño vive otra gran experiencia de vida en el deporte de sus amores y una vez termine este certamen comienza a programarse para el Mundial de Estados Unidos y México en 2026. “Siempre me he programado para la primera fase, esta vez me veré 5 juegos, en 10 días. En cuanto a costos, el viaje a Qatar me sale por todo en 11 millones de pesos, incluyendo entradas a los partidos”.

En boletas, 5 en total, se gastó unos 3 millones de pesos. “En tiquetes, estadía, alimentación y boletas para semana y media me estoy gastando unos 14 millones de pesos”, agrega.