Mundial Qatar, Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea Del Sur.

PORTUGAL

El último baile de Cristiano Ronaldo

Con 37 años y lejos de su mejor versión en el Manchester United, Cristiano Ronaldo se dispone a disputar su quinta Copa del Mundo y más que probablemente la última. El objetivo, poner un broche dorado tras las frustraciones alcanzadas en este torneo.

El capitán y hombre récord de la selección de Portugal, con la que ha ganado una Eurocopa y la Liga de Naciones, expone sus cualidades y su habitual ambición y hambre de éxitos como líder del equipo de Fernando Santos, que llega rodeado de tremendas dudas tras verse abocado a disputar la repesca para estar en Catar y que se quedó fuera de la fase final de la Liga de Naciones con una derrota por 0-1 ante España en Braga.

El técnico lisboeta no escapó a las críticas. Tras ocho años en el cargo y pese a los dos títulos alcanzados no ha evitado ser cuestionado por sus planteamientos, a veces conservadores, disponiendo de una gran plantilla.

Portugal no brilla en un Mundial desde que acabó tercero en Inglaterra’66 guiado por el gran Eusebio y ahora, pese a los problemas futbolísticos que no logra eludir, encara esta cita como una nueva reválida para Cristiano y compañía. Lea aquí: Portugal, un equipo que ya no depende de Cristiano

Con la llegada de nuevo talento, el seleccionador ha ido dando entada a jóvenes valores, como el meta Diogo Costa, el mediocampista Vitinha, el extremo Rafael Leao o incluso Diogo Jota, quien se perderá el Mundial tras lesionarse con el Liverpool ante el Manchester City.