Murió atropellado el niño que lloró cuando Egan Bernal ganó el Tour

Julián Esteban Gómez, de 13 años, quien se hizo famoso el día del homenaje en Zipaquirá a Egan Bernal, falleció este domingo al ser arrollado por una tractomula.

Fabio Rodríguez, el exciclista que condujo el comienzo de la carrera de Egan Bernal entre los 8 y 14 años, fue el encargado de dar esta noticia a través de su cuenta Twitter: “ Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”, agregó.