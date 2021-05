Nairo Quintana: “Sabía que podía ganar, tenemos buen equipo”

Primer triunfo en 2021

Fue la primera victoria del año de Quintana, quien llegó a la meta solitario y levantó sus manos en señal de triunfo.

El episodio clave se dio en el último puerto de montaña, a 8 kilómetros de meta, cuando Nairo dejó atrás a Pierre Latour y alcanzó a Héctor Carretero, para luego realizar un veloz descenso y nadie pudo darle alcance.

“La idea era atacar en el repecho corto, no es mi característica es más para ciclistas explosivos, pero aún así lo hice y me he sentido de la mejor manera. Cuando saltaron los primeros hicimos un trabajo de equipo para cerrar el hueco”, comentó

Juan Diego Alba respondió a los ataques de Nairo en el descenso, pero no le alcanzó para evitar que Nairoman se hiciera a la victoria.