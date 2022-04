Nataly Vásquez, cantando strikes en el béisbol de Bolívar

En Cartagena y Bolívar, las mujeres también imparten justicia en el deporte.

Es el caso de Nataly Vásquez Olier, 22 años, estudiante de séptimo semestre de Licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de San Buenaventura, quien fue una de las jueces en el Torneo de Béisbol de Verano, realizado recientemente en el estadio Abel Leal.

“Lo que más me apasiona del juzgamiento es que siempre debemos estar alertas, esto me parece sumamente emocionante; el béisbol es un deporte cero monótono, por tanto nos exige estar siempre atentos, en cuestión de segundos podemos perdernos una jugada si no estamos 100% concentrados”, dijo Nataly.

Asegura que su primer contacto con el béisbol fue como espectadora. “Mi papá es fanático de este deporte y en mi casa solo se hablaba de béisbol”, comenta.

Está feliz con lo que hace. “Aprender las normas y todo lo que implica ser Umpire ha sido una montaña rusa de emociones, pues es demasiada información que procesar cuando es brindada tan velozmente como se dan las jugadas. Mi meta es ir escalando hasta llegar al béisbol de Grandes Ligas, sé que con esta formación tan integral y la guía de los profes todos podremos lograrlo, agradezco a la universidad San Buenaventura por brindarnos esta oportunidad”.