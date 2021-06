Néstor Tafur le apunta a los Olímpicos de París en 2024

Néstor Tafur sigue entregando buenos resultados y trabajando para estar en unos Juegos Olímpicos, su principal sueño desde niño.

El del registro de Bolívar viene de ganar una medalla de plata en el Panamericano de Lucha que tuvo como sede recientemente Guatemala.

En la división de 79 kilogramos, modalidad lucha libre, Tafur venció en el primer combate a Jorge Llanos (Argentina), luego superó a Javier Salazar (México) y a Samuel Marmish (Canadá) en semifinales. En la final, Néstor perdió ante Thomas Gant (USA).

“Me sentí muy bien, me preparé de buena forma para el Panamericano, luché bien, al final se me escapó el oro por cosas tácticas, que se pueden arreglar, me gustó como luché”, dijo Tafur, quien nació en New Jersey, pero que representa a Bolívar hace varios años.

En el clasificatorio de Sofía (Bulgaria), que se realizó antes del Panamericano de Guatemala, el 8 de mayo, Tufur no pudo obtener el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Competí con el campeón del mundo ruso, Keti Savalov, y me ganó. Desafortunadamente no pude ganar, pero seguimos creciendo. Me enfocaré desde ya en los Olímpicos de París 2024 porque la historia continúa”, comentó.

Tiene muchas ganas de conseguir más triunfos. Su talento sigue creciendo.

“Me concentraré en ganar todas las competencias con Bolívar, con Colombia en Panamericanos, Bolivarianos, Centroamericanos. He ganado confianza y eso es muy importante. Este será mi segundo proceso en un ciclo olímpico y ahora iremos más fuertes. Mi sueño de estar en unos olímpicos lo lograré con la ayuda de Dios”, recalcó.

Tafur agradeció a la Gobernación de Bolívar, Iderbol y la Federación Colombiana de Lucha por el apoyo recibido. “El que trabaja fuerte y no se rinde tarde que temprano obtiene su recompensa. El sueño continúa”, puntualizó.