También vienen jugando bien como equipo. En la cancha se ve un grupo sincronizado en cada una de las líneas y con una gran producción de cada uno de sus jugadores.

Pero ojo que ese favoritismo no tiene el rótulo de superioridad. No. Para nada se le puede llamar así. No corresponde a la realidad.

Al frente tendrá a un PSG, comandado por Neymar, Mbappé y Di María, que en cualquier momento se inventan una jugada y te desarman todo lo que ha dibujado el rival en la cancha con mucho sacrificio.

Neymar tiene sed de gloria y anda en un nivel superlativo, fenomenal. Y Mbappé atraviesa por un extraordinario momento y junto al brasileño es hoy uno de los mejores del planeta. Mañana, en la final, es la mejor oportunidad para ratificar su grandeza.