Nicaragua hará velada de boxeo con entrada gratis en medio de COVID-19

SI NO BOXEAN, NO COMEN

Los organizadores calificaron esa velada de “especial”, debido a que se realizará en medio de la pandemia del coronavirus.

“Muy prudentemente vamos a cumplir con las medidas protocolarias para proteger la salud de los presentes y boxeadores”, aseguró Roa.

Explicó que decidieron organizar el evento porque boxear “es el trabajo de ellos”.

“Son personas que viven del boxeo. Al no haber actividad boxística, ellos no tienen una fuente de trabajo y es dinero que no llega a su familia, es un plato que no llega a su mesa”, argumentó la promotora.

Entre las medidas que se tomarán están el medir la temperatura a los asistentes, desinfectar la suela de los zapatos y echar alcohol gel en la entrada, usar guantes y mascarillas, y cada aficionado se sentará una silla de por medio.

ROSENDO ÁLVAREZ ASUMIRÁ CONSECUENCIAS

Álvarez, que fue campeón en las categorías del peso mínimo y minimosca y mandó a la lona a la leyenda mexicana del boxeo en los pesos mínimos, Ricardo ‘Finito’ López, dijo en sus redes sociales que si algo sale mal en esa velada, asumirán las consecuencias.

“Si algo sale mal, la responsabilidad será de nosotros y es por eso que clamamos a Dios y su hijo Jesucristo que nos ayude a que todo salga muy bien”, apuntó.

Reconoció que Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo donde no se ha declarado cuarentena por la COVID-19 y también, según dijo, el único país donde se realiza una velada de boxeo profesional en este contexto.

Sostuvo que su promotora organiza esa velada porque los boxeadores nicaragüenses son de origen humilde y si no pelean no tienen como llevar alimentos a sus hogares.

Nicaragua tiene en el boxeo su segundo deporte preferido después del béisbol.