Ningún rumor fue verdad, Cristiano Ronaldo se queda en el Manchester United

Será raro no ver competir a Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, torneo que ha ganado cinco veces y donde es su máximo goleador. El portugués se quedará en el Mancehster United, club que no jugará está temporada la Champions. Con el cierre de mercado de pases, CR7 no pudo llegar a otro equipo y está obligado a quedarse en los “Diablos Rojos”, mínimo, hasta enero. Lea aquí: Resumen: Los jugadores más caros del mercado

El astro sonó para muchos clubes, pero con ninguno logró concretar su llegada, pues su alto salario fue el mayor impedimento para cambiar de escuadra.