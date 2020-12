No al racismo: el deporte hace un llamado a la unidad

Esta semana, en Parque de los Príncipes, en juego correspondiente a la Champions League entre el PSG y el Istanbul 22 jugadores decidieron no seguir jugando ante la situación de racismo que se presentó.

“Todo el partido el señor Lucero insultó a Carbonero con ataques racistas. Acá no van a venir extranjeros a maltratarnos, nosotros somos negros a mucho honor y somos orgullosos, no puede venir un jugador mayor a maltratar a un muchacho de 19 años”, dijo Bodhert en ese momento.

El cartagenero Hubert Bodhert, técnico de Once Caldas, denunció hace un par de temporadas un caso entre el portero uruguayo de Águilas Doradas Lucero Álvarez y Johan Steven Carbonero, jugador del equipo de Manizales.

Negro de mier...

El cartagenero Agustín Julio, exarquero de la selección Colombia, hoy gerente deportivo de Santa Fe, afirmó que: “hay distintas formas de discriminación que se ven en el fútbol, no solamente con las personas por su color de piel sino por su condición sexual y otras cosas que suceden con los árbitros a la hora de mostrar una tarjeta”.

Fram Pacheco, ex jugador de fútbol colombiano, afirmó que en su paso por el fútbol argentino muy común la expresión despectiva “Negro de mier...”

No al racismo

“Es preciso aclarar que la palabra ‘negro’ no es mala siempre y cuando se explique el significado. Por otro lado cualquier acto de racismo debe desaparecer de nuestro comportamiento”, apuntó.

Por qué sucede

A la pregunta de por qué ocurren estas situaciones, Puerta respondió: “Una de las causa que provocan este tipo de conductas es que el fútbol está siendo infiltrado de todo movimiento político, al fútbol lo están dañando, ya que hoy día la corrupción, la violencia entre los fanáticos, trasciende las fronteras del balón”.

Aplaudió la decisión de los 22 jugadores al no seguir jugando ese mismo día. “Siempre será importante tomar una actitud asertiva y menos violenta frente a un acto como este y considero fue la mejor. Si no existen las condiciones físicas, tecnológicas y hasta psicológicas el juego no debe reanudarse”.