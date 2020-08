“No hay dolor”: José Quintana

José Quintana ya cuenta los días para reaparecer, por primera vez, en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El lanzador de los Cachorros de Chicago va en la recta final de su recuperación de la lesión. Habló de esto.

“No hay molestia, la recuperación va en la dirección correcta. Ya he estado lanzando y me he sentido bien. No hay dolor. El equipo quiere llevarme de la mejor manera para no lastimarme el hombro”, expresó el nacido en Arjona, Bolívar, quien podría ser utilizado como relevista y no como abridor.

Turno para Julio Teherán

Siguiendo con noticias de los peloteros colombianos en Las Mayores, Julio Teherán será el lanzador el domingo de los Angelinos de Los Ángeles en el duelo ante los Dodgers. Será la tercera aparición del “Caballo de Olaya” en esta temporada. No le ha ido bien en sus dos primeras presentaciones.