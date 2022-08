“No recibí apoyo en Bolívar y peleo una final representando al Tolima”

“Con el dolor de mi alma no pude representar a mi tierra y me tocó buscar un lugar hacia donde irme”, dice horas antes de afrontar la pelea.

“Siendo de Bolívar y entrenando mucho tiempo allá, casi 5 años, nunca me llevaron a un campeonato.

Estuve en preparación mucho tiempo y nunca estuvieron al pendiente de mí”, cuenta la deportista, que añade que en el departamento hay bastante talento que no tiene ningún respaldo.

Asegura que si no mejoran las condiciones de los deportistas, los mejores seguirán buscando futuro en otras ligas del país.

“Pedirle a las directivas de Bolívar que inviertan en los muchachos, porque tienen a unos que son muy buenos, que fueron mis compañeros y que se sacrifican día a día y que le meten el hombro al deporte, pero no pudieron agarrar medalla en este momento porque no les dieron la preparación adecuada y no han estado pendiente de las necesidades de los muchachos que les toca irse a trabajar porque no tienen apoyo. Así como a mí me tocó buscar otro lugar, que no desperdicien esos muchachos que tienen bastante talento y de pronto se tengan que ir a otro departamento a representarlos y en ese momento les va a pesar”, apuntó.