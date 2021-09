Novak Djokovic despierta y sigue al acecho del Grand Slam

Durante una media hora y todo un set al inicio, seguido por un juego muy entretenido y competitivo en el segundo parcial, el rival de Novak Djokovic en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos, Jenson Brooksby, puso en aprietos al número uno del mundo e hizo vibrar al público en el estadio Arthur Ashe.

Djokovic se enteró, al igual que muchos más, que Brooksby _ un chico de 20 años de California, 99 en el ránking y que nunca había tenido una experiencia semejante _ tiene la estirpe para este escenario.

Y luego, sin sorprender a nadie, Djokovic ratificó una vez más su categoría, lo que tiene a tres victorias de completar el primer Grand Slam en el tenis masculino en 52 años.

De menos a más, enviando mensajes a los espectadores y a Brooksby con mirada desafiante, Djokovic dejó en 25-0 su marca en las grandes citas este año al imponerse 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 la noche del lunes.

“No tuve un buen comienzo. Jenson estaba con todo. Tenía un plan de juego bien definido. Y ejecutaba todos sus disparos con eficacia. Me complicó“, dijo Djokovic, quien intenta convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 que monopoliza los cuatro grandes en un año.

El astro serbio también sigue en carrera por el récord histórico del tenis masculino _ con 21 coronas _ y dejar atrás Roger Federer y Rafael Nadal.

Lo hizo a costa de eliminar al último estadounidense que seguía vivo en los cuadros de sencillos del torneo. Se trata de la primera vez en la historia del torneo, que se remonta a los 1880, que ningún hombre o mujer del país anfitrión alcanza los cuartos de final. (Djokovic, Nadal, Federer, Williams y Osaka estarán en el Abierto de EE.UU.)

En el primer set, Brooksby cometió un error no forzado, Djokovic acumuló 11. Y Brooksby se llevó 14 de los puntos que precisaron cinco golpes o más, Djokovic cuatro.

La clave del vuelco de Djokovic, siempre efectivo con la devolución, fue romper el servicio de Brooksby en cada uno de los tres últimos sets.

Quizás mermado por el desgaste físico por los largos peloteos, Brooksby fue atendido por un preparador físico tras el segundo set y nuevamente luego del tercero. De todas formas, para alguien que nunca había pisado la pista azul del Ashe hasta un par de horas antes del partido, cuando pudo practicar ahí, Brooksby no se achicó por el momento o las circunstancias.

“Un jugador muy joven, y muy talentoso”, señaló Djokovic. “Le he dicho en la red que tiene un futuro brillante por delante”.

Djokovic enfrentará en cuartos de final al italiano Matteo Berrettini (6to cabeza de serie), el rival al que venció en Wimbledon para alcanzar los 20 cetros de Grand Slam.

Los otros cruces de cuartos en el cuadro de hombre: el alemán Alexander Zverev (4) vs. el sudafricano Lloyd Harris; el canadiense Felix Auger-Aliassime (12) vs. Carlos Alcaraz, un español de 18 años; y el ruso Daniil Medevev (2) vs. Botic van de Zandschulp, un neerlandés que superó el torneo preliminar. (Djokovic estalla al perder el bronce olímpico contra Carreño)

También quedaron definidos los duelos de cuartos en la rama femenina: la bielorrusa Aryna Sabalenka (2) vs. la checa Barbora Krejcikova (8); la ucraniana Elina Svitolina (5) vs. Leylah Fernández, una canadiense con 19 años recién cumplidos; la suiza Belinda Bencic (11) vs. Emma Raducanu, una británica de 18 años que debió sortear la fase preliminar; y la checa Karolina Pliskova (4) contra la ganadora del duelo entre la canadiense Bianca Andreescu (6) y la griega Maria Sakkari (17).

Zverev y Bencic, los campeones de sencillos de los Juegos Olímpicos de Tokio, dieron otro paso en el empeño de obtener su primera corona de Grand Slam.

Zverev doblegó 6-4, 6-4, 7-6 (7) a Jannik Sinner para encadenar su 15ta victoria seguida. El alemán inició esa racha en Japón, prosiguió con el título del Masters de Cincinnati y marcha a paso firme en el US Open, donde perdió ante Dominic Thiem en la final del año pasado.

Bencic también logró su mejor resultado en un grande en el US Open, alcanzando las semifinales en 2019. La suiza de 24 años quedó a una victoria de volver a esa instancia tras eliminar 7-6 (12), 6-3 a la polaca Iga Swiatek, campeona del Abierto de Francia en 2020.

Raducanu, quien venía de alcanzar octavos en Wimbledon, despachó 6-2, 6-1 a la estadounidense Shelby Rogers. Se convirtió la tercera jugadora que supera la fase preliminar y accede a la ronda de cuartos en el US Open en la era profesional desde 1968 _ las otras fueron Barbara Gerken en 1981 y Kaia Kanepi in 2017.