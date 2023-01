Novak Djokovic: “Es la victoria más importante de mi vida”

“Sólo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”, explicó el serbio tras conseguir su décima conquista en Melbourne Park, durante la entrega de trofeos. Le puede interesar: Colombia sufrió, pero venció a Argentina y avanzó en el Sudamericano Sub-20

“Me gustaría acabar mi discurso diciendo algo sobre Grecia y Serbia. Somos países pequeños y no teníamos a grandes jugadores sobre los que podíamos vernos reflejados. Creo que el mensaje para los jóvenes tenistas viendo esto es que sueñen a lo grande y no dejen a nadie quitarles ese sueño”, agregó el serbio tras igualar los 22 ‘slams’ del español Rafael Nadal (1).

“Lo primero, me han conmovido las palabras de Stefanos. Gracias por ser tan bueno. Los dos estamos de acuerdo que en la pista estamos compitiendo contra el otro y queremos ganar, pero doy fe de tu esfuerzo. Hoy ha sido un partido difícil y una gran batalla. Eres uno de los jugadores más profesional e interesantes del circuito”, comentó ante un abatido Tsitsipas que dejó escapar su segunda final ‘major’ ante el mismo rival que en Roland Garros en 2021.

“Novak, no sé qué decir. Creo que lo que haces habla por sí mismo. Enhorabuena. Crecimos en similares circunstancias. Admiro lo que has hecho por el deporte y me has hecho mejor jugador. El es uno de los más grandes de nuestro deporte”, comentó el griego ante las exigencias de varios aficionados serbios que le hicieron que dijera que era “el mejor”.

MUY SUPERIOR

Djokovic amplió a 28 encuentros su racha de victorias en el torneo de pista dura.

Su 10mo trofeo en Australia amplía el récord que ya tenía en Melbourne. Sus 22dos campeonatos de major — que también incluyen siete en Wimbledon, tres en el Abierto de Estados Unidos y dos en el Roland Garros — igualan la marca de Rafael Nadal para más títulos en el circuito masculino en la historia del tenis.