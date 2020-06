Nunca he dejado de entrenar, quiero volver a las pistas: Anhlly Pérez

Lleva el patinaje en el corazón y por eso nunca ha dejado de entrenar en tiempos de confinamiento.

Anhlly Pérez, con tapabocas puesto, salió a patinar a las afueras de Cartagena para así estar en forme en el momento en el que regresen las competencias.

“No he parado de entrenar. Trato de hacer lo que más se pueda en patines en ruta abierta para no perder la sensación de tener los patines aunque no es lo mismo que en las pistas por la diferencia de los materiales entre pista y asfalto”, asegura Pérez, ganadora de dos títulos mundiales.

Está en su salsa, sigue metido de lleno en el deporte de las ruedas y los patines. “Me siento bien porque siempre he hecho bicicleta en el simulador en mi casa los planes que me manda mi entrenador Abel Paola. Conseguí una barra con pesas (no el peso que acostumbro), pero algo hago para mantener la fuerza”, agrega.