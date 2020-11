Ocho costeños en la Selección Colombia

Algunos ‘pintan’ para ser titulares, mientras otros esperarán su oportunidad desde el banco.

¿Quiénes son?

Álvaro Montero y Luis Díaz son la cuota de La Guajira, mientras por el departamento del Atlántico están William Tesillo y Luis Fernando Muriel.

Wílmar Barrios es cartagenero y Luis Suárez es nacido en Santa Marta. Alfredo Morelos, por su parte, es del departamento de Córdoba, mientras Jorman Campuzano es del Cesar.

Barrios, Díaz y Muriel podrían ser titulares el viernes ante el equipo uruguayo en duelo que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3: 30 de la tarde.

Las Eliminatorias Sudamericanas arrancarán mañana jueves con dos encuentros de la tercera fecha. Los partidos serán: Bolivia recibirá en La Paz a Ecuador y Argentina chocará ante Paraguay. El viernes juegan Colombia vs. Uruguay, Chile vs. Perú y Brasil vs. Venezuela.