Ojo al dato: Liverpool no solo tiene a Luis Díaz sino a Darwin Núñez

El uruguayo Darwin Núñez, que anotó este fin de semana un doblete contra el Newcastle United, mejora los números de su compatriota Luis Suárez en sus primeros 45 partidos con el Liverpool.

Darwin, que dio el triunfo a los suyos con dos goles en los últimos minutos frente al Newcastle, en un partido que el Liverpool tenía perdido al jugar con diez durante sesenta minutos, aún no ha sido titular en lo que va de temporada.

El uruguayo jugó 24 minutos en el empate a uno contra el Chelsea en la jornada inaugural de la Premier League, disputó apenas cuatro en el triunfo contra el Bournemouth, en otro partido marcado por la expulsión de Alexis Mac Allister, y fue decisivo desde el banquillo contra el Newcastle, pese a solo jugar trece minutos.

En su primera temporada como ‘Red’, Núñez sufrió en la adaptación al fútbol inglés, además de una expulsión en su tercer partido que marcó el comienzo de su aterrizaje en Liverpool. Eso, unido a varias lesiones, así como a jugar en un equipo que estuvo lejos de su nivel habitual y a una injusta comparación con Erling Haaland al llegar los dos el mismo verano, provocó que las dudas en torno al ariete crecieran.

Aun así, sus números no estuvieron mal. Quince goles entre todas las competiciones, una cifra que aspira a superar con creces en los próximos años y que por ahora le sirven para estar por encima de Luis Suárez, una leyenda en Anfield. El Pistolero marcó 16 goles en sus primeros 45 partidos con los ‘Reds’, para a la larga marcar 82 tantos en 133 partidos en las cuatro temporadas que estuvo antes de marcharse al Barcelona. Darwin lleva 17 en 45 encuentros.

De hecho, el propio Suárez felicitó a Núñez por los dos goles ante el Newcastle.

Una de las claves para la mejoría de Darwin, ha sido, en palabras del propio futbolista, dejar las redes sociales.

“Vivía pendiente de ellas todo el tiempo y me hacían mucho mal”, explicó el uruguayo al medio Sport 890. “Dicen que me siguen criticando, pero no veo nada. Estoy trabajando en silencio y las cosas están funcionado para mí. Que hablen lo que quieran, mi mente está tranquila”.

Sobre la falta de minutos en estos primeros compases de la temporada, con Jürgen Klopp prefiriendo a Diogo Jota como ‘nueve’, Darwin dijo que respeta la opción del entrenador y que es él el que tiene que decidir quién juega.