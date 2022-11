Opinión: Este Mundial de Qatar está loco y no sabe de lógicas

Hablemos de fútbol, no le demos tanta trascedencia a las declaraciones del boxeador mexicano Canelo Álvarez sobre un supuesto irrespeto del jugador argentino Lionel Messi con el país ‘manito’, tras el 2-0 del pasado sábado a favor de los gauchos. Señor, Canelo, dedíquese a boxear, zapatero a tu zapato. Esas son ‘pataletas de ahogado’, no sé con qué finalidad. Miras el video y te das cuenta que ahí no pasó nada. Mundial de Qatar: ¿Es Kilyan Mbappé la gran figura?

Yo prefiero seguir disfrutando de este loco mundial, así podría calificarlo: loco. De verdad que sí.

En la cita mundialista de Qatar ha habido muchos resultados inesperados, dejando a un lado lo que por historia o actualidad debiera suceder, para darle paso a situaciones impensadas, muy poco probables, lo cual hace que este Mundial genere más expectativa.