(Opinión) Selección Colombia: ojalá vuelva el James que queremos

Si no te entrenas bien, no puedes rendir al máximo nivel. Esa no es una frase de cajón. No. Es la pura realidad.

Quiero que James Rodríguez vuelva a la selección Colombia con el mejor nivel, ese que sí nos podría ayudar a salir del bache en el que andamos en las Eliminatorias.

En los 80 minutos que estuvo en la cancha, en el empate sin goles ante Paraguay, James mostró leves chispazos de calidad, pero dejó claro no estar en su mejor nivel. Lea aquí: Este es el calendario de Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia

Ojalá vuelva James, pero que esté bien cerca de ser el que deslumbró a todos en el Mundial 2014, ese mismo que siguió mostrando su mejor rendimiento un par de años después en el emblemático Real Madrid. Ese es el James que anhelamos.

No queremos al James que tuvo un regular paso por el Bayern Munich, el que regresó sin pena ni gloria al Real Madrid y al que salió por la puerta de atrás del Everton, clubes en donde recibió cualquier cantidad de críticas y en los que siempre se habló de una sola cosa: “James no se entrena bien, por eso se lesiona, por eso no rinde como debiera”.

Calidad tiene y de sobra, incluso hasta trotando muestra destellos, pero a nuestro diez le falta capacidad física, rodaje, ritmo de competencia.

Ante Brasil y Paraguay no mostró su mejor versión y solo sumamos un punto. Si James se mete en el cuento, se entrena bien, de seguro levantamos cabeza y pisamos firme en la ruta hacia Catar.

Por eso, repito: “ojalá y vuelva James, lo necesitamos”..