Oriana Guerrero, una tesa del voleibol que busca triunfar en Europa

“Esta experiencia es una bonita oportunidad que me ha dado Dios para seguir trabajando y compartir mi talento en otro lugar del mundo. No lo esperaba, pero creo que cuando uno trabaja bien, las oportunidades pueden llegar en cualquier momento. Tengo muchas expectativas de lo que será mi paso por Europa por primera vez y de poder llegar al inicio de la temporada en un buen nivel”, dice Oriana.

¿Cómo se inicia en la actividad del voleibol?

- Comencé a jugar voleibol a los 10 años mientras estudiaba en la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper. Ahí empecé a entrenar con Jorge Cantillo y competir en torneos intercolegiados hasta que demostré talento para este deporte y rápidamente integré la Selección Bolívar donde me recibió José Polchlopek.

¿Practicó algún otro deportes antes?

- Sí. Entré a jugar voleibol porque básicamente tenía dos opciones en el colegio o baloncesto o voleibol. Me incliné en un principio por el baloncesto, pero rápidamente me salí porque era un deporte de mucho contacto y exigencia física, así que el voleibol era mi otra opción y mi mejor amiga en ese entonces lo practicaba, lo que me hizo más fácil pasarme. El voleibol lo amo desde el primer día que lo practiqué.

¿Cuándo comienza a destacarse en el alto rendimiento en esta disciplina deportiva?

- Desde el año 2010, ese fue el año en el que pienso comencé a destacarme de manera significativa en el voleibol, hasta tal punto de hacer parte por primera vez de una Selección Colombia. En el 2013 ganamos por primera vez una medalla dorada para Bolívar y eso también me ayudó a crecer de manera exponencial.

¿Qué significa el voleibol en tu vida?

- Es el centro de mi vida. Todo gira al rededor de él, mis amigos, mi trabajo, las relaciones, la oportunidad de estudiar becada, todo. El voleibol me ha dado muchísimo y gracias a él he aprendido muchas cosas de la vida.

¿Cuáles son sus principales características como jugadora de voleibol?

- Me considero una jugadora con mucha capacidad de trabajo, inteligente para el juego y con liderazgo. Mi servicio y recepción son mi mayor fortaleza.

¿Cómo tomó su familia esta posibilidad de jugar en Dinamarca?

- Mis papás siempre me han apoyado en lo que consideramos que es lo mejor para mí. En estos momentos no me puedo permitir desaprovechar una oportunidad como esta porque esta pandemia nos ha demostrado que no se sabe qué pasará mañana. Ahora solo queda estar en manos de Dios y esperar poder viajar en el tiempo que se tiene previsto.

¿Y cómo están las cosas en Dinamarca con esta pandemia, qué sabe al respecto?

-En Dinamarca todo se está reactivando lentamente. Constantemente estoy en conversación con el entrenador y él me cuenta que ya empezaron a entrenar en campo abierto guardando medidas, pero que ya están retomando labores que es lo importante.

¿Cuándo inicia el campeonato?

- La temporada debe iniciar a mediados de septiembre, pero todo depende de como transcurra esta pandemia.

¿Y cuáles son sus planes, a qué le apunta?

- Quiero triunfar en Europa. Sería una temporada de 9 meses si todo sale bien. Firmé con el club hace un mes aproximadamente. Y la idea es viajar a principios de agosto.