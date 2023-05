Orianna, tras los pasos de su papá, el ‘gigante’ Álvaro Teherán

Dice el dicho popular que ‘Hijo de tigre sale pintado’. Orianna Teherán es el ejemplo vivo de que este refrán popular se cumpla a cabalidad porque a sus 12 años sueña con ser como su papá, Álvaro Teherán (q.e.p.d.), solo que en una versión mejorada, pues “quiero ser mejor que él”, expresa.

Esta jovencita está llamada a ser, en el corto plazo, una jugadora de baloncesto de alto nivel, toda una estrella.

A sus 12 años su estatura es de 1,75 metros y sus brazos y piernas tienen el prototipo ideal que requiere esa disciplina deportiva.

Para la familia Teherán Agresott no ha sido fácil la vida desde que ‘el Gigante’ de Marialabaja (2,14 metros) partió para siempre de este mundo. Lea aquí: ¿Miedo o respeto?, Curry habló del enfrentamiento ante los Lakers de LeBron

Su viuda Claribel Agresott Ortega dice que le ha tocado difícil con el mantenimiento de los dos hijos que tuvo con el fallecido exjugador, ya que mucha gente piensa que Álvaro Teherán les dejó alguna pensión.

Teherán falleció el 4 de mayo de 2020 debido a problemas renales en una clínica de Cartagena y la familia del baloncesto en Colombia lamentó su pérdida. Fue el primer basquetbolista colombiano que estuvo a las puertas de jugar en la NBA.

Orianna quiere tomar ese legado que dejó su padre, para iniciar una carrera en el básquet, ser una jugadora de talla mundial, que represente los colores de Bolívar y Colombia con orgullo.

¿A los cuántos años comenzaste en el baloncesto?

- A los 10 años, aquí en Cartagena.

¿Quién fue su primer entrenador?

- Jorge Díaz, con la Escuela Bucaneros, donde estuve como un año. Allí aprendí los primeros fundamentos.

Después de Bucaneros, ¿dónde practicaste?

- De Bucaneros pasé a la Escuela UBC en Bogotá con el profesor Mauricio Ducuara. Allí estuve casi un año y medio. Aprendí otras cosas, otros movimientos. Participé en varios torneos y reforcé a otros equipos como Pumas de Bogotá.

Me contaron que no te gustaba antes el baloncesto. ¿Qué te hizo cambiar?

- Al principio a mí no me gustaba el básquet. Me daba miedo que me golpearan con la pelota. Yo modelaba. Luego pensé en mi papá y fue cuando comencé a practicarlo.

¿Qué recuerdas de tu papá?

- Recuerdo cosas muy lindas. Los viajes que hicimos, cuando lo veía jugar. Él conmigo era muy tranquilo. Pienso mucho en él. Quiero llegar tan lejos como él, incluso mucho más.

¿Cuáles son sus metas?