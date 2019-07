Pájaro y Muñoz volaron y Colombia otra fue vez el rey

El oro de Sheyla

En juveniles damas, la Tricolor metería en la final a la cartagenera Sheyla Muñoz, a quien la acompañaría en la disputa por el oro su compatriota Valeria Rodríguez.

Pero sería Muñoz la que prendería motores y con una velocidad sorprendente, la nacida en el populoso barrio El Líbano de Cartagena ganaría el oro.

“Le dejé todo en las manos a Dios, la carrera fue durísima, pero hice la mejor salida de mi vida y llegué a la meta de primera. Nunca había tenido una salida tan rápida, le pedí mucho al Todopoderoso que me diera las fuerzas para ganar. Lo hice y aún no me lo creo, estoy feliz”, dijo emocionada Muñoz.

Su compañera Valeria fue medalla de bronce.