Papás que han sido guía y apoyo para héroes del deporte bolivarense

La labor de un padre con su hijo en el deporte no es solamente asistir con ellos a las competencias los fines de semana. No. El tema va más allá.

Reconocimiento especial

Y estos héroes de Bolívar entienden que para poder triunfar esa voz de aliento, apoyo permanente y mano amiga de su padre, sencillamente, ha sido fundamental.

Eusebio Moreno fue champion bate en la Serie Mundial de Béisbol de Japón en los años 80 y siempre vio en el deporte un modo de vida para sus hijos. Felizmente es el padre de Berenice Moreno, 19 veces campeona mundial de patinaje y quien viera su padre un gran ejemplo de lucha y perseverancia.

“Siempre escuché una palabra de motivación, siempre escuché cuando perdía que mi papá me decía: tranquila, en la próxima carrera te las desquitas. Fue mi fans número uno, siempre me acompañó, con él siempre hallaba tranquilidad en el deporte y eso no tiene precio. Tuve la bendición de tener un papá deportista que siempre me dio seguridad. Te amo papá, gracias por tanto, feliz día”.